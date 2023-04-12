Мурманский филиал АО «Ситиматик» проводит новый конкурс детского рисунка

В Мурманском филиале АО «Ситиматик» стартовал конкурс детского рисунка, приуроченный к празднованию Дня эколога, который отмечается ежегодно 5 июня.

В 2023 году конкурс проводится по трём тематикам: «Природа – дом, мы в нем живём», «Сделай мир чище» и «Человек и мусор: кто кого?».

В конкурсе могут принять участие дети сотрудников компании до 15 лет. Жюри выберет лучшие работы, исходя из нескольких критериев. Среди них – соответствие теме, оригинальность идеи, техника исполнения, эмоциональная подача.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», это не первая подобная акция – ранее в Мурманской области проводился конкурс «Оранжевое солнце Арктики». В 2021 году внутрикорпоративный конкурс детского рисунка получил положительный отклик среди семей сотрудников филиала, и поэтому было решено провести подобное творческое состязание для потребителей компании во всем регионе. Победителей определяли в трёх возрастных категориях. Членам конкурсной комиссии пришлось нелегко, поскольку уровень большинства работ был достаточно высоким. В итоге победителями признали девять ребят, живущих в различных муниципалитетах Заполярья.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».