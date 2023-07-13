Мурманский филиал АО «Ситиматик» сообщает о смене банковских реквизитов

С 26 июня изменились банковские реквизиты Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Региональный оператор по обращению с ТКО обращает внимание, что все платежи в адрес компании необходимо направлять по следующим реквизитам: Банк ГПБ (АО), г. Москва, БИК 044525823, р/счёт 40702810000000129254, корр. счет 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО. Другие реквизиты филиала остаются без изменений.

В соответствии с действующим законодательством РФ, а именно согласно ст. 154 ЖК РФ, услуга по обращению с ТКО относится к коммунальной, а это значит, что своевременная оплата обязательна для всех потребителей. В противном случае поставщик услуги может принять решение о начислении пени и штрафов. Кроме того, так называемые «льготные категории граждан» за нарушение сроков оплаты могут быть лишены льгот на оплату всего комплекса коммунальных услуг.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».