Мурманский филиал АО «Ситиматик» списал потребителям пени на сумму в почти 3 млн рублей

Мурманский филиал АО «Ситиматик» подвёл итоги акции «Оплата долга без пени», которая прошла в конце 2022 года. В этот раз в ней приняли участие более 21,5 тысячи северян – в два раза больше, чем в 2021 году, когда акцию провели впервые.

Участники акции оплатили свои долги за коммунальную услугу по обращению с ТКО и вслед за этим списали начисленные за несоблюдение сроков оплаты пени на сумму в почти 3 млн рублей. Обнуление штрафных санкций отразилось в платёжных документах за январь 2022 года. В случае, если по технической причине пени списаны не были, об этом следует проинформировать специалистов Мурманского филиала АО «Ситиматик», тогда их спишут вручную.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», пени за неуплату ЖКХ – это санкции, предусмотренные российским законодательством за несвоевременное исполнение обязательств потребителя коммунальных услуг. Акция «Оплата долга без пени», которую мурманский регоператор впервые проводит в Заполярье, нацелена на поощрение ответственных клиентов компании. Недостаточное финансирование отрасли может привести к значительным проблемам в работе всех предприятий, задействованных сборе, транспортировке и обработке ТКО.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».