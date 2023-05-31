Мурманский филиал АО «Ситиматик» стал победителем национального рейтинга открытости

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» стал победителем в национальном рейтинге информационной открытости инфраструктурных проектов «InfraClub Awards».

Проект АО «Ситиматик» по созданию системы обработки, размещения твёрдых коммунальных отходов на основе концессионного соглашения для нужд Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, а также Кольского и Печенгского районов (Экотехнопарк в н.п. Междуречье) вошёл в топ-11 рейтинга и оказался в числе наиболее информационно открытых концессионных и ГЧП-проектов в Российской Федерации в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», с первых дней работы регоператор использует все доступные способы коммуникации с населением – в частности, в социальной сети «ВКонтакте» есть официальное сообщество филиала (https://vk.com/regoperator51), в нём не только размещаются актуальные сведения о работе и проектах компании, но и оказываются первичные консультации по вопросам жителей Заполярья. За 2022 год отдел по связям с общественностью выпустил более 100 пресс-релизов, освещающих различные аспекты работы регоператора, эта информация находится в постоянном доступе для посетителей сайта АО «Ситиматик» в Мурманской области (https://51.citymatic.ru/). Политика информационной открытости для Мурманского филиала – это сознательный выбор, она предполагает не только распространение сведений о деятельности компании, но и является важнейшим инструментом, позволяющим настроить работу всех подразделений компании в интересах потребителей.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».