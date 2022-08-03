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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.22 17:15

Мурманский филиал АО «Ситиматик» усиливает работу по взысканию просроченной задолженности по оплате услуг по обращению с ТКО в судебном порядке

В настоящее время в пользу регоператора уже вынесено решений на 259 млн рублей, что составляет почти 70% от направленных ранее документов – 89678 заявлений на общую сумму 375 млн рублей.

По статистике именно в период отпусков наблюдается спад платёжной активности собственников жилья, что неизбежно ведёт к дополнительным расходам для получателей услуги. Перед отъездом из региона нужно обратить внимание на имеющуюся задолженность и погасить её. В противном случае по решению суда счёт в банке может быть заблокирован. Гарантированно избежать негативной ситуации поможет внесение аванса за услугу по обращению с ТКО. Так собственник может не беспокоиться о своевременном начислении средств и возобновить пополнение счета, вернувшись из отпуска.

Первым шагом по работе с теми, кто по разным причинам не платит за услугу по обращению с ТКО, является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты мурманского регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. К сумме долга дополнительно придётся оплатить госпошлину и исполнительный сбор.

Чтобы урегулировать проблему задолженности в досудебном порядке, следует в кратчайшие сроки её оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Мурманского филиала АО «Ситиматик» по будням по телефону 8 (815 2) 56-76-86.

 

 

 

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».

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