Мурманский филиал АО «Ситиматик» усиливает работу по взысканию просроченной задолженности за услугу по обращению с ТКО в судебном порядке

В настоящее время в пользу регоператора уже вынесены решения на 375,4 млн рублей. Всего с начала деятельности филиал направил 145189 заявлений на общую сумму 564,8 млн рублей.

По подсчётам специалистов АО, количество должников за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области составляет около 113 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года их стало меньше примерно на 12%.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», первым шагом по работе с теми, кто по разным причинам не платит за услугу по обращению с ТКО, является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты мурманского Регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. К сумме долга дополнительно придется оплатить госпошлину и исполнительный сбор.

Чтобы урегулировать проблему задолженности в досудебном порядке, следует в кратчайшие сроки её оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».