Мурманский филиал «АтомЭнергоСбыта» присоединился к программе «Единая карта жителя Мурманской области»

Соответствующий договор филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск подписал с региональным правительством. Теперь каждый держатель карты сможет получить в центрах обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» в регионе скидку на сопутствующие товары в размере 5%. Среди них лампы, фонари, удлинители и другие электротовары.

«Кроме того, в рамках данного проекта «АтомЭнергоСбыт» автоматически становится партнёром «Совкомбанка», и держателям карт «Халва» предоставляется беспроцентная рассрочка при оплате товаров и услуг, в т.ч. услуг энергоснабжения», – отметили в филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», единая карта жителя Мурманской области – многофункциональная карта, с помощью которой жители региона могут оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транспорте, получать выплаты, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от партнеров проекта.

Карта функционирует уже год, и за это время ей на регулярной основе пользуются тысячи северян. Организаторы ведут плотную работу по расширению партнеров программы, в числе которых уже представители как крупного, среднего, так и малого бизнесов.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт».