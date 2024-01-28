Мурманская область. Арктика (16+)28.01.24 14:00
Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод» приступил к инкубации икры сига и кумжи на своих заводах
В настоящее время на рыбоводных заводах Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» - на Умбском и Княжегубском рыбоводных заводах, а также на Кандалакшском экспериментальном лососевом заводе проводятся работы по инкубации икры сига и кумжи (форели) генераций 2023 года, полученной от собственных ремонтно-маточных стад.
Как пишет t.me/s/fish_gov_ru, в настоящее время на этих рыбоводных заводах филиала суммарно инкубируется около 7,1 млн штук икры сига. В то же время на Умбском рыбоводном заводе заложено 24 тысячи штук икры кумжи генерации 2023 года. Инкубация икры этих водных биоресурсов будет осуществляться до мая 2024 года.
Фото: https://t.me/s/fish_gov_ru
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