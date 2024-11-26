Мурманский филиал фонда «Защитники Отечества» в рамках работы по поиску без вести пропавших героев спецоперации осуществляет забор генетического материала

Пройти процедуру сдачи буккального эпителия можно в центральном офисе филиала по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 23/1, а также у всех социальных координаторов, работающих на территории области.

С 27 ноября Мурманский филиал фонда «Защитники Отечества» в рамках работы по поиску без вести пропавших героев спецоперации начинает осуществлять забор генетического материала для проведения экспертизы.

Как сообщает vk.com/fond_zo_murman, забор буккального эпителия будет проходить по понедельникам и средам с 14.00 до 16.00.

Взятие буккального эпителия осуществляется с внутренней стороны щеки. Необходимо воздержаться от еды, питья, курения за два часа до процедуры.

Пройти процедуру сдачи буккального эпителия можно в центральном офисе филиала по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 23/1, а также у всех социальных координаторов, работающих на территории области.

Наглядно о том, кто может сдать анализ на ДНК и как это сделать, показано на карточках.

Фото: https://vk.com/fond_zo_murman?w=wall-220884459_1652