Мурманский филиал «Макаровки» выпустил первую группу специалистов по новой программе «Безопасность на морских судах»

Мурманский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» по заказу АО «Альтернатива» (входит в группу компаний «Норебо») разработал и осуществил корпоративную подготовку работников данной компании по программе дополнительного профессионального образования «Безопасность на морских судах».

Как сообщает пресс-служба вуза, основная цель программы направлена на повышение квалификации работников береговых служб компании, осуществляющих внутренний аудит по вопросам безопасности судов, входящих в состав группы «Норебо».

В процессе обучения слушатели ознакомились с требованиями международных и национальных документов, регламентирующих безопасность морских судов, включая изменения, вступившие в силу с 1 января 2021 года.

По завершении обучения по результатам итоговой аттестации слушателям были выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Морской учебно-тренажерный центр Мурманского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» входит в состав Института дополнительного профессионального образования Университета, основан в 2011 году, в настоящее время осуществляет обучение в области дополнительного профессионального образования по более 30 направлениям обучения членов экипажей морских судов.