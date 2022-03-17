Мурманский филиал Нахимовского училища пригласил будущих воспитанников и их родителей на День открытых дверей

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища объявляет о проведении 19 марта и 2 апреля Дней открытых дверей для четвероклассников, желающих поступить на обучение в следующем учебном году, их родителей или законных представителей.

В эти дни с 11 до 14 часов для посетителей будет организована экскурсия по территории училища, в учебные и спальные корпуса. В программу мероприятий включены встречи с командованием и преподавателями, собеседования с воспитателями и педагогами-психологами.

Будущие нахимовцы смогут принять участие в мастер-классах по основным учебным предметам, а также ознакомиться с отдельными элементами курсов дополнительного образования, таких как робототехника, моделирование или автодело.

Для посещения Нахимовского училища необходимо предварительно пройти электронную регистрацию на сайте учебного заведения и выбрать наиболее удобную дату.

Каждый день открытых дверей училище смогут посетить не более 100 семей (ребёнок и один сопровождающий).

Пропуск на территорию филиала НВМУ в г. Мурманске будет осуществляться только по предварительной электронной записи с проверкой удостоверяющих личность документов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12413217@egNews