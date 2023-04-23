Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища – абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского фестиваля «Без срока давности»

В Министерстве просвещения Российской Федерации подвели итоги Всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций «Без срока давности». Абсолютным победителем регионального этапа стал филиал Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны РФ в Мурманске. Представленный учреждением проект был признан лучшим в тематическом направлении «Экспозиции образовательно-просветительских мероприятий проекта «Без срока давности» региона, города/населенного пункта».

На конкурс была представлена экспозиция, посвящённая 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, в которой команда обучающихся и педагогов создала макет Петсамо-Киркенесской операции и высадки десанта. Также в экспозицию вошли ордена и медали Великой Отечественной войны из архивов педагогов филиала Нахимовского училища. Особое место в коллекции занимают личные вещи краснофлотца Василия Темякова, найденные на одной из высот Кольского Заполярья. Еще один уникальный экспонат – Стена памяти, которую создали педагоги, ученики и их родители. На ней отражена информация о родственниках северян, принимающих участие в героической обороне Кольского Заполярья и отстаивающих родную землю на фронтах Великой Отечественной войне.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, экспозиция открыта для посещения, в роли экскурсоводов – сами нахимовцы.

Фото: https://gov-murman.ru