Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности

В Мурманской области прогнозируется усиление ветра до 25-27 метров в секунду и дождь. В связи с неблагоприятными погонными условиями Мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности.

40 аварийных бригад и 84 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

9 дизельных генераторов общей мощностью 2,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение суток 4 октября.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф (http://xn--80aaafp0bqweeid1o.xn--p1ai/)