Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» возглавил рейтинг качества услуг по передаче электроэнергии

Рейтинговое агентство «Энергоньюс Медиа» представило «Рейтинг качества услуг по передаче электроэнергии в РФ», рассчитанный по итогам 2019 года.

Для участия в рейтинге было отобрано 60 крупнейших распределительных региональных сетевых предприятий. Рейтинг составлен с учётом индикативных показателей средней продолжительности прекращений передачи электроэнергии и показателей средней частоты прекращений передачи электроэнергии.

Чем меньше абсолютные показатели, тем надежнее электроснабжение и тем выше оценивается качество услуг по передаче электроэнергии (перерывы в электроснабжении возникают реже и длятся меньше).

С учётом всех показателей наибольший рейтинговый балл по итогам 2019 года набрал Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» (до ноября 2019 года – филиал «Колэнерго»).