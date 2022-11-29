Мурманский государственный технический университет стал членом российско-азиатского консорциума по исследованию Арктики

IV Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 28 ноября по 1 декабря. Основной темой форума стало развитие традиционных и альтернативных видов энергетики в Арктике. Мероприятие проходит в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годы.

Участники намерены повысить эффективность научных исследований в Арктической повестке на основе международного взаимодействия научных институтов, образовательных учреждений в интересах стран-участниц.

Российско-азиатский консорциум арктических исследований (РАКАИ) насчитывает свыше 10 участников, в число которых вошли российские и иностранные организации и университеты. Соглашение о создании РАКАИ представители стран-участников подписали 28 ноября на полях Северного форума по устойчивому развитию в Якутске.

«Северо-Восточный федеральный университет стал одним из свыше 10 участников российско-азиатского консорциума арктических исследований», - сообщили ТАСС в пресс-службе СВФУ. Членами консорциума также стали Московский государственный университет геодезии и картографии, Центр исследований Арктики и климата Российского государственного гидрометеорологического университета, Международная организация северных регионов «Северный Форум», комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук, Мурманский государственный технический университет, Океанологический университет Китая, Югорский государственный университет, Ненецкий аграрно-экономический техникум, Таймырский колледж, Томский государственный университет, Петрозаводский государственный университет, Северо-Восточный государственный университет, Ассоциация по развитию экспортного потенциала.

Подписание прошло в очном и заочном форматах. Участники консорциума намерены повысить эффективность научных исследований в Арктической повестке на основе международного взаимодействия научных институтов, образовательных учреждений в интересах стран-участниц консорциума. Также планируется обмен между учеными России и стран Азии новыми научными знаниями и навыками научной деятельности, отвечающими современным глобальным вызовам и принципам устойчивого развития северных районов и Арктики.

Как добавил ректор СВФУ Анатолий Николаев, инициатива создания консорциума была предложена в этом году. Деятельность консорциума позволит расширить международное научное сотрудничество с КНР, Индией, Вьетнамом, Сингапуром, Гонконгом, Южной Кореей, добавили в вузе.