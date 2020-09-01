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Мурманская область. Арктика (16+)01.09.20 17:00

Мурманский государственный технический университет впервые за последние пять лет набрал студентов на все бюджетные места

Мурманский государственный технический университет завершил приёмную кампанию 2020 года, и впервые за последние пять лет абитуриенты заняли все 100% бюджетных мест вуза. Сегодня глава региона Андрей Чибис побывал в университете и поздравил сотрудников и студентов МГТУ с Днём знаний.

«Впервые за многие годы по итогам приемной кампании МГТУ закрыл стопроцентный план по набору студентов на бюджетные места. В том числе впервые за свою историю вуз выполнил на 100% и план по набору иностранных студентов. Поздравляю всех с Днём знаний, желаю успехов в учебе, активности, терпения преподавателям и родителям, которые вдохновляют своих детей на новые подвиги сначала в учебе, а затем и в работе», – отметил глава региона Андрей Чибис.

Губернатор встретился со студентами первого курса и провёл для них лекцию о развитии вуза и региона в целом. В этом году набор первокурсников составил 785 человек, а всего по программам высшего образования МГТУ обучаются 2197 студентов. По итогам приёмной кампании Мурманский государственный технический университет также впервые за свою историю выполнил норматив по приёму иностранных студентов.

Глава региона Андрей Чибис также осмотрел новые аудитории для морской конвенционной подготовки, ремонт которых был окончен в августе этого года, и обновленный в июле спортивный зал университета.

«Мы, безусловно, будем улучшать и трансформировать наше высшее образование. Для нас технический университет является флагманом для формирования новых арктических компетенций. В ближайшее время появится наблюдательный совет, который возглавит министр промышленности и торговли РФ и выходец из Мурманска Денис Мантуров. И сегодня у вуза уже появились новые партнеры, которые готовы инвестировать и помогать в обучении новых специалистов для дальнейшей реализации наших проектов», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в части подготовки кадров с высшим образованием Мурманский государственный технический университет реализует образовательные программы по 32 направлениям подготовки и специальностям высшего образования.

В 2020 году абитуриентам предлагалось для выбора 22 направления бакалавриата, 6 направлений специалитета, 15 магистерских программ и 17 программ аспирантуры. В том числе новые профили направлений подготовки: «Строительство» (Автомобильные дороги) и «Техносферная безопасность» (Защита при чрезвычайных ситуациях).

 

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