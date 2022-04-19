Мурманский художественный музей приглашает северян на выставку «Плакат молодых художников»

20 апреля в главном здании Мурманского областного художественного музея откроется областная конкурсная выставка «Плакат молодых художников».

Мероприятие направлено на стимулирование социальной активности творческой молодежи в сфере пропаганды позитивного и здорового образа жизни, формирование в молодежной среде ответственной гражданской позиции, создание условий для творческой самореализации и профессионального роста молодёжи.

Участниками конкурсной выставки стали северяне в возрасте от 18 до 35 лет, среди которых студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманского технологического колледжа сервиса, Детской художественной школы г. Мурманска. Творцы создали плакаты с помощью компьютерной графики в любой технике: на бумаге, картоне, оргалите. Выставочным комитетом отобраны 30 работ.

Итоги конкурса будут подведены на Международной акции «Ночь музеев». Жюри конкурса выберет победителей в пяти номинациях: сохранение культурного и исторического наследия; плакат социальной направленности; событийный плакат; агитационный плакат; театральный плакат. Плакаты-победители будут переданы в фонды Мурманского областного художественного музея, сообщает региональное Министерство культуры.

Фото: https://artmmuseum.ru/konkursnaya-vystavka-plakat-molodykh-khudozhnikov