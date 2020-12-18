Мурманский индустриальный колледж – в числе победителей и призёров всероссийского конкурса «Мастерская года»

Мурманский индустриальный колледж вошел в число победителей и призеров всероссийского конкурса лучших практик использования мастерских образовательных организаций «Мастерская года». Подведение итогов состоялось на международном конгрессе «Молодые профессионалы».

Конкурс проводился с 29 октября по 15 декабря среди профессиональных образовательных организаций, на базе которых созданы мастерские в рамках нацпроекта «Образование». Всего было подано 94 заявки из 42 субъектов РФ. Участники конкурса прошли трехэтапный отбор по шести номинациям. Мурманский индустриальный колледж занял третье место в номинации «Численность студентов образовательной организации, обучающихся по профессиям/ специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерской».

Итоги опубликованы на портале Минпросвещения России. Учредитель конкурса «Мастерская года» – Министерство просвещения Российской Федерации, организатор – Институт развития профессионального образования, сообщает региональное Министерство образования и науки.