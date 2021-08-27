Мурманский индустриальный колледж вошёл в топ-100 лучших организаций СПО

Мурманский индустриальный колледж вошёл в топ-100 лучших организаций среднего профессионального образования, реализующих мероприятия и проекты Агентства «Ворлдскиллс Россия» по итогам 2020 года. Церемония награждения прошла в рамках деловой программы финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»).

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, рейтинг формируется ежегодно с 2017 года. Оценка проводится по критериям, утвержденным Агентством развития профессионального мастерства («World Skills Russia»).

В числе критериев – участие в чемпионатах «Молодые профессионалы», наличие экспертов по компетенциям, организация и проведение демонстрационного экзамена, участие во всероссийском проекте по профессиональной ориентации для учеников 6-11-х классов школ «Билет в будущее», обучение по «коротким» программам, разработанным с учётом опыта движения «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»).