Мурманский «Капитан Грэй» вошёл в крупнейшее в России Содружество литературных фестивалей

Мурманский форум-фестиваль поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грэй» стал частью уникального Содружества литературных фестивалей России, объединившего 8 крупных проектов страны, отобранных по критериям масштабности и качества проведения.

Достижение позволит «Капитану Грэю» дополнительно повысить масштаб и эффективность работы, привлекать лучших экспертов страны, а участникам активнее вливаться во всероссийский литературный процесс.

Как сообщает региональное Министерство культуры, соглашение о создании содружества подписали организаторы восьми фестивалей от Сибири до Кольского полуострова в рамках молодёжной программы XVI съезда Союза писателей России. Содружество поможет в формировании единого социокультурного пространства страны для совместного творческого развития писателей и читателей. На фестивалях содружества молодые писатели смогут войти в профессиональную среду, начать публиковаться и совершенствовать свое мастерство, а читатели откроют для себя целый мир современной литературы. Фестивали станут центрами притяжения культурной жизни, дадут возможность молодёжи ощутить себя частью большой страны с общими традициями, историей и будущим.

Кроме того, фестивали содружества объединят общие ценности и соответствие общему стандарту качества, что позволит повысить профессиональный уровень и эффективность литературных мероприятий. В частности, экспертами на фестивалях содружества будут только признанные писатели, литературоведы и критики, представители авторитетным литературных журналов, профессиональные преподаватели. Это позволит начинающим авторам эффективно развиваться, а читателям знакомиться с творчеством лучших современных писателей.

Первый фестиваль стартует уже в апреле 2023 года в Челябинске, а завершит год масштабный форум-фестиваль в Мурманске. Подробнее о проекте и о каждом фестивале можно узнать на сайте Содружества и в социальных сетях Совета молодых литераторов Союза писателей России.

Фото: https://gov-murman.ru