Мурманский колледж экономики и информационных технологий и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве

Мурманский колледж экономики и информационных технологий и Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписано накануне.

Стороны будут взаимодействовать в сфере обучения школьников Мурманской области IT-профессиям и основам цифровой экономики. Площадкой для реализации соглашения станет Центр цифрового образования детей «IT-куб», расположенный на базе колледжа.

В рамках подписания договора состоялась экскурсия по центру, которую провели педагоги и учащиеся «IT-куба». Ребята познакомили специалистов филиала ПАО «Ростелеком» со своими проектами: разработанными играми и приложениями, роботами, собранными и запрограммированными для конкурсов и соревнований. В торжественной церемонии подписания договора приняли участие директор колледжа Вячеслав Малков и директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Центр цифрового образования детей «IT-куб» создан в рамках национального проекта «Образование». Региональным координатором по созданию IT-куба выступает Министерство образования и науки Мурманской области. «IT-куб» – это новый формат технической подготовки, объединивший 225 ребят от 8 до 17 лет в изучении информационных технологий и программирования.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439454/#&gid=1&pid=2