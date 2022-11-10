Мурманский колледж экономики и информационных технологий представит регион в финале конкурса «Флагманы дополнительного образования»

По итогам дистанционного тестирования определены 200 финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы дополнительного образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

В конкурсе предусмотрены два варианта участия – командное и индивидуальное. Система дополнительного образования – это 16 миллионов детей, 250 тысяч педагогов-наставников и 50 тысяч организаций. Обязательным условием командного участия является наличие в составе команды четырёх специалистов одной образовательной организации, реализующей дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы – вне зависимости от типа и ведомственной принадлежности организации. При этом в команде предполагается не менее одного представителя администрации, педагоги дополнительного образования.

Пять направлений конкурса сформированы по следующим вызовам: «Сохранение культурно-исторического наследия народов России», «Достижение целей в области устойчивого развития», «Профессиональное самоопределение детей и подростков», «V четверть», «Развитие научно-технического творчества детей и подростков».

«В период заявочной кампании на участие в конкурсе зарегистрировалось более 16 тысяч человек (16041) из всех регионов России. Самым популярными вызовами, набравшими наибольшее количество заявок, стал «V четверть» – занятость школьников во время каникул (почти 4000 участников). Самый молодой участник конкурса – Адам Хасинов из Чеченской Республики, ему 19 лет, он педагог ГБУ ДО «Республиканского детско-юношеского центра», Ольга Клушина из МБУ ДО «Таганрогская детская школа искусств» является самой опытной участницей, ей 66 лет, – прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – В финале участникам предстоит проявить себя, продемонстрировав как профессиональную, так и личностно-психологическую подготовку. Уверен, что конкурс станет эффективной коммуникационной платформой для педагогов и управленцев сферы дополнительного образования детей. Желаю всем участникам, прошедшим в финал, ярких впечатлений, новых знакомств и, конечно, победы!»

Мурманскую область в финале конкурса представит команда «51^3»:

● Волкова Наталья Александровна, «Мурманский колледж экономики и информационных технологий», педагог;

● Черевач Александра Александровна, «Мурманский колледж экономики и информационных технологий», методист;

● Кузнецова Ксения Валерьевна, «Мурманский колледж экономики и информационных технологий», методист;

● Щапова Юлия Юрьевна, «Мурманский колледж экономики и информационных технологий», руководитель структурного подразделения.

Выполняя задания дистанционного этапа, участники продемонстрировали свои знания по психолого-педагогическим и экономико-правовым аспектам организации образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам, общекультурным основам, а также функциональной грамотности. Финалистов ждут три конкурсных этапа. Перед каждым испытанием будет проведена образовательная сессия от ведущих экспертов в сфере дополнительного образования.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, победители получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию. Кроме того, они войдут в профильную экспертную сеть экосистемы президентской платформы «Россия – страна возможностей». Лауреаты проекта также смогут отправиться в туристические поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы дополнительного образования» стартовал в ноябре 2021 года. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев и педагогов системы дополнительного образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.

Фото: https://gov-murman.ru