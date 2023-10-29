Мурманский колледж экономики и информационных технологий стал победителем X Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа – 2023»

Финал X Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа – 2023» проходил в рамках Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с 23 по 25 октября в Москве.

В этом году в конкурс впервые была включена номинация «Лучшая инклюзивная профессиональная образовательная организация России». Мурманский колледж стал победителем в специальной номинации за социальное партнёрство с коррекционными школами, профессиональными образовательными организациями и общественными организациями инвалидов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ранее две ученицы из Мурманской области, Татьяна Попова из мурманской школы №58 и Анастасия Никонова из школы №2 Колы, приняли участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» – 2023 в компетенциях «Инженерный дизайн CAD» и «Поварское дело».

Фото: https://gov-murman.ru