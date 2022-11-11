Мурманский колледж искусств приглашает любителей классической музыки на концерты

14 ноября в 18 часов состоится фортепианный концерт профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Республики Карелия Рувима Ароновича Островского.

А 15 ноября в 17.30 - концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду оркестровые духовые инструменты «Магия воздуха».

Третий концерт «Встречай, Карелия!», на котором выступят студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано, состоится 18 ноября в 18 часов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, вход на концерты свободный.