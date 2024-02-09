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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.24 08:45

Мурманский колледж искусств приглашает на февральские концерты

Уже сегодня, 9 февраля, в 18.00 в ансамбле с клавесином работы мастера Дмитрия Белова выступят студенты и преподаватели колледжа с такими инструментами как флейта, саксофон-сопрано, балалайка, домра, гитара, баян, скрипка, виолончель. Традиционно в программе концерта «Композиторы барокко и рококо» будут вокальный номер и концерт для струнного оркестра «Баренц-камерата».

А 16 февраля в 18.00 состоится концерт «Красота классического баяна», на котором выступит исполнитель - солист ансамбля «Русский тембр», победитель 72-го кубка мира по баяну и аккордеону Кирилл Русинов. В музыкальных программах Кирилл Русинов обращается к музыке от эпохи Барокко до произведений современных композиторов.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271749%2Fwall-139605315_25748

 

Комментарии

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Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
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Алексей
01.02.24 07:00
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