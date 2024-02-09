Мурманский колледж искусств приглашает на февральские концерты

Уже сегодня, 9 февраля, в 18.00 в ансамбле с клавесином работы мастера Дмитрия Белова выступят студенты и преподаватели колледжа с такими инструментами как флейта, саксофон-сопрано, балалайка, домра, гитара, баян, скрипка, виолончель. Традиционно в программе концерта «Композиторы барокко и рококо» будут вокальный номер и концерт для струнного оркестра «Баренц-камерата».

А 16 февраля в 18.00 состоится концерт «Красота классического баяна», на котором выступит исполнитель - солист ансамбля «Русский тембр», победитель 72-го кубка мира по баяну и аккордеону Кирилл Русинов. В музыкальных программах Кирилл Русинов обращается к музыке от эпохи Барокко до произведений современных композиторов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271749%2Fwall-139605315_25748