Мурманский «Контейнер-холл», построенный при поддержке АО «ММТП», отмечен международной премии «Золотой Трезини» в области архитектуры и искусства

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге объявили результаты V Международной премии «Золотой Трезини», которая присуждается за выдающиеся заслуги в области архитектуры и искусства. В 2022 году участниками премии стали 1123 заявки из 74 стран мира, а номинантами - проекты из разных городов и стран от Индии до Франции. Финалистом в номинации «Лучший реализованный проект креативного пространства» стал проект создания в Мурманске пространства «Контейнер-холл», реализованный при поддержке АО «Мурманский морской торговый порт». «Контейнер-холл» дошёл до финала и взял «Золотой диплом».

«Участие в создании «Контейнер-холл» – это часть большой работы, которая направлена на формирование современной, комфортной городской среды Мурманска и в которой участвует АО «Мурманский морской торговый порт». «Контейнер-холл» стал еще одним пространством, которое украсило наш город, а потому получило заслуженную награду», - отметил исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

«Контейнер-холл» – уникальное для Мурманской области молодежное пространство, которое удалось создать, благодаря поддержке Правительства Мурманской области, регионального министерства градостроительства и благоустройства, АО «ММТП». Также проект получил грантовую поддержку по итогам конкурса молодежных инициатив Всероссийского форума «Таврида». Культурное пространство состоит из морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами, в каждом блоке – свой функционал: выставочное пространство, творческие мастерские, административный и волонтерский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений.

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» присуждается пятый год подряд. В совет и жюри входят представители 32 стран. Девиз премии — «Архитектура как искусство». А главная цель - объединить тысячи архитекторов со всего мира, выявить и сохранить историко-культурную, научную и художественную ценность их работ.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250392%2Fwall-149919532_2835