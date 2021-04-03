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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.21 10:30

Мурманский координационный центр программы «Шаг в будущее» признан лучшим в России

Координационный центр по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью г. Мурманска стал лучшим в России по итогам 2020 года. О победе объявили на открытии международного дистант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее». Мероприятие было посвящено 30-летию одноименной Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников. На звание лучшего претендовал 141 участник.

Исполнительный директор учреждения Яна Мишина была награждена почётным знаком программы «Шаг в будущее». 

Почётным знаком «Педагог-новатор» также награждена педагог дополнительного образования Детской эколого-биологической станции (Кандалакшский район) Евгения Приставка.

В связи с 30-летием программы «Шаг в будущее» благодарственным письмом Министерства науки и высшего образования РФ награждены старший методист Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», исполнительный директор координационного центра программы «Шаг в будущее» по Мурманской области Галина Огурцова, а также старший методист центра «Лапландия» Юлия Макарова.

Благодарственным письмом Министерства просвещения РФ отмечена кандидат социологических наук, педагог дополнительного образования дома детского творчества «Дриада» (г. Снежногорск, ЗАТО Александровск) Евгения Хиневич.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, программа «Шаг в будущее» – это авторитетное общенациональное движение научной молодежи, ученых, учителей и специалистов, стремящихся совместно выстроить инновационное будущее своей страны.

Координационные центры программы создаются на базе школ, вузов, научных институтов, органов исполнительной власти, предприятий, общественных объединений и других организаций.

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