Мурманский краеведческий музей готов принять экспонаты из выставочного зала Мурманского морского пароходства

Мурманский областной краеведческий музей готов принять в свой фонд экспонаты музея АО «Мурманское морское пароходство». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

«Министерство культуры Мурманской области также обеспокоено сохранностью предметов, представляющих историческую и культурную ценность, хранящихся в АО «ММП». С целью обеспечения сохранности таких предметов 1 марта Министерством культуры Мурманской области в адрес арбитражного управляющего направлено письмо о готовности принять коллекции АО «ММП» в фонды Мурманского краеведческого музея и обеспечить их сохранность и экспонирование», - отметили в министерстве.

Для учёта всех предметов решено создать комиссию, которая проведёт опись всех предметов, хранящихся в музее АО «ММП». В её состав вошли представители Минкультуры Мурманской области и Мурманского областного краеведческого музея.