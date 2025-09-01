Начался приём предложений о кандидатурах на должность главы города МурманскаМурманский лицей № 2 принял 28 первоклассников
Мурманская область. Арктика (16+)01.09.25 13:00

Мурманский лицей № 2 принял 28 первоклассников

1 сентября во всех образовательных учреждениях Мурманска прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Не стал исключением и лицей №2. Одним из почетных гостей на празднике начала нового учебного года стал временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Хорошая погода позволила провести линейку под открытым небом, на школьном стадионе. Начался праздник с выноса флага Российской Федерации и знамён кадетских классов. Затем перед лицеистами и их родителями со словами поздравления и напутствия выступили гости и педагоги.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году в лицей №2 поступили 28 первоклассников. Все они получили из рук Ивана Лебедева подарки от администрации муниципалитета. Кроме того, в классе каждого из ребят ждал набор первоклассника.

В 2025 году лицей №2 вошёл в число 6 образовательных учреждений Мурманска, в которых в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и губернаторского стратегического плана «На Севере — жить!» прошли капитальные ремонты. Здание 1964 года постройки полностью обновлено снаружи и внутри, включая инженерные коммуникации.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30746&page=1

 

Комментарии

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
