Мурманский лицей № 2 принял 28 первоклассников

1 сентября во всех образовательных учреждениях Мурманска прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Не стал исключением и лицей №2. Одним из почетных гостей на празднике начала нового учебного года стал временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Хорошая погода позволила провести линейку под открытым небом, на школьном стадионе. Начался праздник с выноса флага Российской Федерации и знамён кадетских классов. Затем перед лицеистами и их родителями со словами поздравления и напутствия выступили гости и педагоги.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году в лицей №2 поступили 28 первоклассников. Все они получили из рук Ивана Лебедева подарки от администрации муниципалитета. Кроме того, в классе каждого из ребят ждал набор первоклассника.

В 2025 году лицей №2 вошёл в число 6 образовательных учреждений Мурманска, в которых в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и губернаторского стратегического плана «На Севере — жить!» прошли капитальные ремонты. Здание 1964 года постройки полностью обновлено снаружи и внутри, включая инженерные коммуникации.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30746&page=1