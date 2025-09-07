«Прямая линия»: северяне могут инициировать благоустройство территорий и установку детских площадок на средства регионального бюджетаВ Мурманской области на единый день голосования, 14 сентября 2025 года, назначено проведение 8 избирательных кампаний
Мурманская область. Арктика (16+)07.09.25 17:30

Мурманский лидер молодёжного клуба представил инициативы региона на Международном молодёжном форуме во Владивостоке

Лидер Международного клуба дружбы Мурманской области (МКД МО) Дмитрий Животов принял участие в Международном молодёжном форуме «День будущего», который прошёл во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Мероприятие стало площадкой для обсуждения вопросов международного сотрудничества, развития регионов и роли молодежи в создании новых возможностей.

Участие в форуме позволило Дмитрию представить инициативы Мурманской области на международной арене и наладить новые связи с единомышленниками из разных регионов и стран. Форум объединил дискуссии о будущем профессий, искусственном интеллекте и цифровой экономике, а также предоставил участникам возможность пообщаться с представителями бизнеса и экспертами.

«Для Международного клуба дружбы Мурманской области участие в форуме стало настоящим окном в будущее. Это была возможность заявить о своих инициативах, наладить новые связи и почувствовать себя частью большого диалога о будущем. Атмосфера форума вдохновила на новые проекты и идеи, которые помогут укрепить дружбу между народами и принести пользу родному краю», — отметил Дмитрий Животов.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, поездка стала возможной благодаря поддержке по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Регион компенсирует затраты на транспорт, предоставляя молодым талантам возможность для развития.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552964/#&gid=1&pid=1

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

