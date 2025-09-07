Мурманский лидер молодёжного клуба представил инициативы региона на Международном молодёжном форуме во Владивостоке

Лидер Международного клуба дружбы Мурманской области (МКД МО) Дмитрий Животов принял участие в Международном молодёжном форуме «День будущего», который прошёл во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Мероприятие стало площадкой для обсуждения вопросов международного сотрудничества, развития регионов и роли молодежи в создании новых возможностей.

Участие в форуме позволило Дмитрию представить инициативы Мурманской области на международной арене и наладить новые связи с единомышленниками из разных регионов и стран. Форум объединил дискуссии о будущем профессий, искусственном интеллекте и цифровой экономике, а также предоставил участникам возможность пообщаться с представителями бизнеса и экспертами.

«Для Международного клуба дружбы Мурманской области участие в форуме стало настоящим окном в будущее. Это была возможность заявить о своих инициативах, наладить новые связи и почувствовать себя частью большого диалога о будущем. Атмосфера форума вдохновила на новые проекты и идеи, которые помогут укрепить дружбу между народами и принести пользу родному краю», — отметил Дмитрий Животов.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, поездка стала возможной благодаря поддержке по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Регион компенсирует затраты на транспорт, предоставляя молодым талантам возможность для развития.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552964/#&gid=1&pid=1