Мурманский лыжный марафон: 600 метров - для юных лыжников, 25- и 50-километровые дистанции - для лучших спортсменов

30 марта на трассе спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялись гонки классическим стилем в рамках 51-го Мурманского лыжного марафона. Во второй соревновательный день около тысячи спортсменов преодолели дистанции 25 и 50 километров.

Перед стартом «классики» на трассу вышли самые юные лыжники – участники Детского лыжного марафона. Порядка 300 детей преодолели дистанцию в 600 метров, а помогали им звёзды и ветераны лыжного спорта - четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, трёхкратный призёр зимних Олимпийских игр Александр Завьялов, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров, а также олимпийский чемпион Никита Крюков. Все участники получили памятные медали соревнований.

Победителем Мурманского лыжного марафона на дистанции 50 километров классическим стилем среди мужчин стал Ермил Вокуев из Республики Коми, который показал результат 2:40:24. Второе место занял Алексей Шемякин – 2:41:05. На третьей строчке – Арсений Поздеев из Московской области, преодолевший дистанцию со временем 2:41:50.

В женском зачёте золотую медаль на 50-километровой дистанции завоевала Анастасия Власова из Республики Коми с результатом 2:58:11. «Серебро» досталось Марии Козекаевой из Нижегородской области, которая завершила гонку с итоговым временем 3:00:32. «Бронза» – у Дарьи Рогозиной из Брянской области, финишировавшей с результатом 3:04:29.

На дистанции 25 километров классическим стилем победителем марафона у мужчин стал Степан Малков из Тамбовской области – 1:13:41. Второе место занял представитель Москвы Максим Юров, завершивший гонку с результатом 1:14:07. Третью ступень пьедестала занял Алмаз Таиров из Республики Татарстан – 1:14:24.

Лучшей среди женщин на 25-километровой дистанции свободным стилем стала Татьяна Соколова из Мурманской области с результатом 1:32:20. Серебряную медаль завоевала Ирина Виноградова из Санкт-Петербурга – 1:36:41, бронзовую – Полина Федоткина из Москвы с итоговым результатом 1:40:55.

Всего участниками Мурманского лыжного марафона стали почти 3000 человек из 59 регионов России, а также из Беларуси, Германии, Словакии и Австралии. В этом году мероприятие прошло в рамках спортивной программы VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Как отмечает региональное Министерство спорта, активная поддержка лыжного спорта в Мурманской области осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/