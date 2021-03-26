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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.21 17:15

Мурманский лыжный марафон: «Долина Уюта» полностью готова к главному спортивному событию сезона

Уже завтра в мурманской «Долине Уюта» более 1500 лыжников выйдут на старт 47-го Мурманского лыжного марафона, чтобы побороться за титул сильнейших лыжников или попробовать свои силы на дистанциях 50 и 25 км. Зрителей и гостей соревнований также ждет обширная спортивно-развлекательная программа: эстафеты, индивидуальные состязания, мастер-классы.

Участие в марафоне примут спортсмены Заполярья, представители более 55 регионов России, 11 стран – Швейцарии, Норвегии, Голландии, Австралии, Болгарии, Республики Беларусь, Швеции, Израиля, Словакии, Германии, Латвии.

Среди участников марафона именитые спортсмены Алексей Петухов (бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года по лыжным гонкам в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России) и Александр Панжинский (заслуженный мастер спорта России (2010 год), серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте).

«Я рад, что мы снова встречаемся на Кольской земле. Для меня Мурманский лыжный марафон – одно из самых ярких событий в профессиональной карьере. Я считаю, что Праздник Севера и марафон по красочности, массовости и зрелищности превосходят многие Чемпионаты и Кубки России. Трассы для марафона подготовлены наилучшим образом, и, я уверен, что все зрители и участники получат массу положительных эмоций от предстоящего события», – отметил Алексей Петухов в ходе сегодняшней пресс-конференции, посвященной спортивному событию.

«Всех участников Мурманского лыжного марафона всегда очень радушно и тепло встречают. Организаторы прикладывают массу усилий для качественного проведения данного мероприятия. Именно с Мурманска началась моя история участия в марафонах. Находиться здесь – огромное удовольствие, и мы постараемся замотивировать молодых спортсменов своим примером и зарядить на новые успехи подрастающее поколение», – добавил Александр Панжинский.

По окончании пресс-конференции прошла организованная Управлением федеральной почтовой службы Мурманской области торжественная церемония гашения марок спецштемпелем Праздника Севера, а также презентация питания, которое будет выдаваться спортсменам на соревнованиях. Всего на трассах будет организовано 4 пункта питания, где участники марафона смогут восполнить свои силы.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, 27 марта в 11.00 будет дан старт марафона свободным стилем на 50 км. В 11.20 стартуют участники, выбравшие для себя дистанцию 25 км.

28 марта в 11.00 – марафоны классическим стилем на 50 и 25 км.

Также 27 марта в 10.40 будет дан старт для самых маленьких спортсменов марафона, которые примут участие в «Марше малышей» и пройдут на лыжах дистанцию в 200 м.

Победители и призёры соревнований получат денежные призы, подарочные карты и сертификаты от партнеров спортивного мероприятия.

28 марта в 17.00 стартует торжественная церемония закрытия Праздника Севера.

 

 

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области /

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