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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.25 12:05

Мурманский лыжный марафон на МАФ: 2,5 тысячи участников, призёры Олимпиады, платформа для роста макрорегиона

2,5 тысячи спортсменов примут участие в 51-м Мурманском лыжном марафоне, который пройдет 29–30 марта на трассах спортивного комплекса «Долина Уюта». Одно из крупнейших лыжных событий страны в этом году пройдёт под эгидой Международного арктического форума, который пройдёт в Мурманске 26–27 марта. Организатор – Фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации.

В программу марафона включены гонки на 25 и 50 км классическим и коньковым стилем. Участниками гонок станут звёзды мировых лыж. Олимпийский чемпион Никита Крюков и призер Олимпиады Алексей Петухов выступят на дистанции 50 км свободным стилем, а призёры Олимпийских игр Максим Вылегжанин и Александр Бессмертных пробегут за два дня оба марафона.

Всего на старт марафона выйдут лыжники из 65 регионов России, а также из Белоруссии, Германии и Словакии. Самому возрастному участнику исполнилось 87 лет.

«Мурманский лыжный марафон – это не просто гонка, а настоящая гордость нашего региона. Один из лучших марафонов страны, который собирает сильнейших лыжников, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, ведущих спортсменов России. Но главное – это праздник для всех, кто любит лыжи, атмосферу соревнований и дух единства. Он давно стал одним из главных событий Праздника Севера, а теперь ещё и частью Международного арктического форума. Тысячи участников и зрителей заряжаются здесь энергией Севера, и это делает наш марафон по-настоящему особенным», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ещё одним узнаваемым туристическим брендом региона стал горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». В сезоне 2023/2024 комплекс в Кировске посетило 405 тысяч гостей, что на 21 процент больше предыдущего сезона.

Мурманская область продолжает развиваться как центр горнолыжного спорта. В регионе также работают курорты «Огни Мурманска» и «Норд Стар» в окрестностях Мурманска, «Гора Крестовая» в Кандалакше, «Салма» в Полярных Зорях и «Кукисвумчорр» в Кировске.

Участники и гости МАФ смогут лично оценить горнолыжную инфраструктуру региона, покатавшись на горных лыжах и сноуборде на склонах курорта «Норд Стар».

VI Международный арктический форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.

Подробнее о спортивной программе МАФ – forumarctica.ru/programme/sport-programme

Подробнее о мероприятии – на сайте forumarctica.ru.

 

 

Фото: https://forumarctica.ru/news/murmanskiy-lyzhnyy-marafon-na-maf-2-5-tysyachi-uchastnikov-prizery-olimpiady-platforma-dlya-rosta-ma/

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