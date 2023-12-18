Мурманский лыжный марафон Праздника Севера признан одним из лучших по итогам года «Russialoppet»

В Москве прошла ежегодная церемония награждения по итогам сезона 2023 года марафонской серии «Russialoppet». Мурманский лыжный марафон Праздника Севера оказался в числе отличившихся.

Так, 50-километровая гонка свободным стилем заняла второе место в стране, а гонка «классикой» на этой же дистанции – первое. Награду президент «Russialoppet» Георгий Кадыков-Орбелиани вручил директору Мурманского лыжного марафона Александру Зубко.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, «Russialoppet» – спортивное сообщество и организатор массовых соревнований, образованное в 1997 году и объединяющее 47 уникальных лыжных гонок в самых удивительных местах России.

Фото («Russialoppet»): https://gov-murman.ru