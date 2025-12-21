С любовью к природе: в Замбии развивают экологичное пчеловодство, а в Италии робот ухаживает за виноградникамиВ 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.12.25 08:30

Мурманский лыжный марафон Праздника Севера среди лучших в России

В Москве на спортивной арене «Лужники» состоялась ежегодная торжественная церемония, на которой были подведены итоги серии лыжных марафонов «Russialoppet» сезона 2025 года. Мурманский лыжный марафон Праздника Севера снова занял почётное второе место, уступив пальму первенства Дёминскому, но обойдя Югорский. Главный критерий, по которому определялись лучшие, – количество финишёров.

Заслуженную награду также получил призёр этапов Кубка России по биатлону, мастер спорта, мурманчанин Артём Грязев. Представитель команды «МАРАФОНСЕВЕР» завоевал Суперкубок серии «Russialoppet». За его плечами 12 коньковых и 7 классических марафонов, в том числе и нашего знаменитого Праздника Севера. В копилке у него два «золота», четыре «серебра» и одна «бронза». В общем зачёте наш атлет набрал 605 очков, сумев опередить опытнейшего северодвинца Алексея Шемякина.

В следующем году главная гонка Полярной олимпиады состоится 28 и 29 марта. Она соберёт более 2,5 тысячи лыжников из разных уголков России от Калининграда до Камчатки и других стран. За полтора месяца с начала нынешней регистрационной кампании спортсменами уже подано более 2000 заявок. Ознакомиться c положением (https://marathon51.ru/information/polozhenie/) и зарегистрироваться можно на сайте Мурманского лыжного марафона (https://marathon51.ru/). Также приобрести слот – на платформе «RussiaRunning» (https://reg.russiarunning.com/event/52MLM».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559341/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Стартап». Художественный фильм (16+)13:55Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: Минфин России утвердил минимальные цены на водку, коньяк и бренди на 2026 год-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 69 копеек, евро прибавляет почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 и 22 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»