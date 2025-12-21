Мурманский лыжный марафон Праздника Севера среди лучших в России

В Москве на спортивной арене «Лужники» состоялась ежегодная торжественная церемония, на которой были подведены итоги серии лыжных марафонов «Russialoppet» сезона 2025 года. Мурманский лыжный марафон Праздника Севера снова занял почётное второе место, уступив пальму первенства Дёминскому, но обойдя Югорский. Главный критерий, по которому определялись лучшие, – количество финишёров.

Заслуженную награду также получил призёр этапов Кубка России по биатлону, мастер спорта, мурманчанин Артём Грязев. Представитель команды «МАРАФОНСЕВЕР» завоевал Суперкубок серии «Russialoppet». За его плечами 12 коньковых и 7 классических марафонов, в том числе и нашего знаменитого Праздника Севера. В копилке у него два «золота», четыре «серебра» и одна «бронза». В общем зачёте наш атлет набрал 605 очков, сумев опередить опытнейшего северодвинца Алексея Шемякина.

В следующем году главная гонка Полярной олимпиады состоится 28 и 29 марта. Она соберёт более 2,5 тысячи лыжников из разных уголков России от Калининграда до Камчатки и других стран. За полтора месяца с начала нынешней регистрационной кампании спортсменами уже подано более 2000 заявок. Ознакомиться c положением (https://marathon51.ru/information/polozhenie/) и зарегистрироваться можно на сайте Мурманского лыжного марафона (https://marathon51.ru/). Также приобрести слот – на платформе «RussiaRunning» (https://reg.russiarunning.com/event/52MLM».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559341/#&gid=1&pid=1