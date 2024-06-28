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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.24 12:00

Мурманский малый бизнес нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких специалистах нуждался больше всего малый бизнес в северном регионе в начале этого лета.

В начале этого года компании малого бизнеса в целом по России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель немного выше (на 1 п.п.) прироста спроса на всём рынке труда. В Мурманской области спрос на персонал у малых предприятий вырос менее существенно: за год +34% новых рабочих мест в малом бизнесе.

Регион СЗФО

Прирост на персонал у работодателей

из малого бизнеса, в %, за год

Санкт-Петербург

39%

Калининградская область

57%

Архангельская область

71%

Ленинградская область

45%

Мурманская область

34%

Республика Карелия

54%

Новгородская область

68%

Республика Коми

107%

Псковская область

5%

Ненецкий АО

34%

Вологодская область

37%

В целом по РФ лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на неё приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. В регионах СЗФО лидером по спросу на новых работников у малого, микро и среднего бизнеса стала Республика Коми (+107% новых вакансий), на втором месте по спросу на персонал у малого бизнеса – Архангельская область (+71%), на третьем – Новгородская область (+68%). Более того, именно Республика Коми отличилась тем, что в этом регионе в целом по РФ сильнее всего вырос за год спрос на персонал у малых предприятий. Тем не менее, по доле общего количества вакансий регион занимает лишь 60-е место, составляя 0,2% от всех вакансий России, открытых компаниями малого бизнеса.

Тенденции в спросе на специалистов

Местные работодатели малого бизнеса года чаще всего искали рабочий персонал и менеджеров по продажам – по 20% вакансий в каждой категории, строителей и специалистов на производство – по 15% вакансий, а также водителей и курьеров (13%). В прошлом году тройка лидеров выглядела иначе: на первом месте были «Продажи, сервисное обслуживание», на втором – «Рабочий персонал», на третьем – «Производство, сервисное обслуживание».

Заметный рост спроса у малого бизнеса наблюдается на HR-специалистов (+51% к прошлому году). Потребность в найме системных администраторов выросла на 176%, на мастеров по ремонту оборудования – на 134%, и на механиков – на 103%.

Зарплатные предложения и их динамика

Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса в целом по РФ сейчас составляет 70800 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99800 рублей), Москве (95400 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90500 рублей). В Мурманской области работодатели из малого бизнеса предлагают доход на уровне 66200 рублей. За год доход работников в малом бизнесе вырос на 11100 рублей.

Регион СЗФО

Зарплата в 1 кв.

2023 г., руб.

Зарплата в 1 кв.

2024 г., руб.

Динамика

за год

Санкт-Петербург

65 900 ₽

78 800 ₽

20%

Калининградская область

44 700 ₽

51 300 ₽

15%

Архангельская область

49 400 ₽

54 400 ₽

10%

Ленинградская область

53 800 ₽

67 200 ₽

25%

Мурманская область

55 100 ₽

66 200 ₽

20%

Республика Карелия

45 200 ₽

52 700 ₽

17%

Новгородская область

45 500 ₽

57 900 ₽

27%

Республика Коми

48 100 ₽

57 500 ₽

20%

Псковская область

40 100 ₽

58 000 ₽

45%

Ненецкий АО

75 000 ₽

50 000 ₽

-33%

Вологодская область

45 400 ₽

55 700 ₽

23%

Интересно, что другой регион СЗФО также попал в лидеры по росту предлагаемых зарплат. Так, Псковская область стала лидером по росту дохода в целом по РФ. Здесь за год малые предприятия нарастили доход для работников на 45% (до 58000 рублей).

В разрезе профессий: самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам – 250700 рублей. Заметный рост предлагаемых зарплат также наблюдается в специализации «Менеджер по компенсациям и льготам» (+122%).

Вакансии и условия работы

Больше всего вакансий открыл малый бизнес, оказывающий услуги другим компаниям (от безопасности, охранной деятельности до экологического обслуживания, водоочистки, утилизации отходов и контроля качества, экспертизы, испытаний и сертификации) (7%), частные строительные компании (6%) и небольшие ИТ-стартапы (5%). У 45% вакансий, опубликованных компаниями малого бизнеса весной 2024 года, отрасль не указана.

Большинство вакансий предусматривает полный рабочий день (68%). Работа «удалённо» предлагается в 8% вакансий, а гибкий график – в 7%. Доля вакансий с удалённым графиком работы немного выросла за последний год с 6% до 8%.

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