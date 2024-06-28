Мурманский малый бизнес нарастил спрос на работников и увеличил зарплаты
Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили, в каких специалистах нуждался больше всего малый бизнес в северном регионе в начале этого лета.
В начале этого года компании малого бизнеса в целом по России открыли на 35% больше вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель немного выше (на 1 п.п.) прироста спроса на всём рынке труда. В Мурманской области спрос на персонал у малых предприятий вырос менее существенно: за год +34% новых рабочих мест в малом бизнесе.
|
Регион СЗФО
|
Прирост на персонал у работодателей
из малого бизнеса, в %, за год
|
Санкт-Петербург
|
39%
|
Калининградская область
|
57%
|
Архангельская область
|
71%
|
Ленинградская область
|
45%
|
Мурманская область
|
34%
|
Республика Карелия
|
54%
|
Новгородская область
|
68%
|
Республика Коми
|
107%
|
Псковская область
|
5%
|
Ненецкий АО
|
34%
|
Вологодская область
|
37%
В целом по РФ лидером по числу открытых вакансий малого бизнеса стала Москва – на неё приходится почти каждое третье (29%) предложение работы. На втором месте – Санкт-Петербург (каждая десятая вакансия от малого бизнеса), следом идут – Краснодарский край, Свердловская и Московская области. В регионах СЗФО лидером по спросу на новых работников у малого, микро и среднего бизнеса стала Республика Коми (+107% новых вакансий), на втором месте по спросу на персонал у малого бизнеса – Архангельская область (+71%), на третьем – Новгородская область (+68%). Более того, именно Республика Коми отличилась тем, что в этом регионе в целом по РФ сильнее всего вырос за год спрос на персонал у малых предприятий. Тем не менее, по доле общего количества вакансий регион занимает лишь 60-е место, составляя 0,2% от всех вакансий России, открытых компаниями малого бизнеса.
Тенденции в спросе на специалистов
Местные работодатели малого бизнеса года чаще всего искали рабочий персонал и менеджеров по продажам – по 20% вакансий в каждой категории, строителей и специалистов на производство – по 15% вакансий, а также водителей и курьеров (13%). В прошлом году тройка лидеров выглядела иначе: на первом месте были «Продажи, сервисное обслуживание», на втором – «Рабочий персонал», на третьем – «Производство, сервисное обслуживание».
Заметный рост спроса у малого бизнеса наблюдается на HR-специалистов (+51% к прошлому году). Потребность в найме системных администраторов выросла на 176%, на мастеров по ремонту оборудования – на 134%, и на механиков – на 103%.
Зарплатные предложения и их динамика
Средняя предлагаемая зарплата в компаниях малого бизнеса в целом по РФ сейчас составляет 70800 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Магаданской области (99800 рублей), Москве (95400 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (90500 рублей). В Мурманской области работодатели из малого бизнеса предлагают доход на уровне 66200 рублей. За год доход работников в малом бизнесе вырос на 11100 рублей.
|
Регион СЗФО
|
Зарплата в 1 кв.
2023 г., руб.
|
Зарплата в 1 кв.
2024 г., руб.
|
Динамика
за год
|
Санкт-Петербург
|
65 900 ₽
|
78 800 ₽
|
20%
|
Калининградская область
|
44 700 ₽
|
51 300 ₽
|
15%
|
Архангельская область
|
49 400 ₽
|
54 400 ₽
|
10%
|
Ленинградская область
|
53 800 ₽
|
67 200 ₽
|
25%
|
Мурманская область
|
55 100 ₽
|
66 200 ₽
|
20%
|
Республика Карелия
|
45 200 ₽
|
52 700 ₽
|
17%
|
Новгородская область
|
45 500 ₽
|
57 900 ₽
|
27%
|
Республика Коми
|
48 100 ₽
|
57 500 ₽
|
20%
|
Псковская область
|
40 100 ₽
|
58 000 ₽
|
45%
|
Ненецкий АО
|
75 000 ₽
|
50 000 ₽
|
-33%
|
Вологодская область
|
45 400 ₽
|
55 700 ₽
|
23%
Интересно, что другой регион СЗФО также попал в лидеры по росту предлагаемых зарплат. Так, Псковская область стала лидером по росту дохода в целом по РФ. Здесь за год малые предприятия нарастили доход для работников на 45% (до 58000 рублей).
В разрезе профессий: самые высокие зарплаты компании малого бизнеса предлагают DevOps-инженерам – 250700 рублей. Заметный рост предлагаемых зарплат также наблюдается в специализации «Менеджер по компенсациям и льготам» (+122%).
Вакансии и условия работы
Больше всего вакансий открыл малый бизнес, оказывающий услуги другим компаниям (от безопасности, охранной деятельности до экологического обслуживания, водоочистки, утилизации отходов и контроля качества, экспертизы, испытаний и сертификации) (7%), частные строительные компании (6%) и небольшие ИТ-стартапы (5%). У 45% вакансий, опубликованных компаниями малого бизнеса весной 2024 года, отрасль не указана.
Большинство вакансий предусматривает полный рабочий день (68%). Работа «удалённо» предлагается в 8% вакансий, а гибкий график – в 7%. Доля вакансий с удалённым графиком работы немного выросла за последний год с 6% до 8%.