Мурманский малый и средний бизнес восстанавливается: рост спроса на персонал за год +35%

На протяжение всего 2022 года наиболее стабильный спрос на новых работников демонстрировали работодатели из сферы малого бизнеса. Каждый месяц на их долю приходилось не менее 18% вакансий от всего объема на рынке, и эта доля не снижалась весь год.

По итогам 2022 года в сегменте рынка труда в малом и среднем бизнесе (МСБ) Мурманской области эксперты hh.ru отмечают прирост спроса на персонал и числа вакансий. Работодатели из сферы МСБ опубликовали более 13500 вакансий в прошлом году, что на 35% больше, чем за весь 2021.

На протяжение всего 2022 года наиболее стабильный спрос на новых работников демонстрировали работодатели из сферы малого бизнеса. Каждый месяц на их долю приходилось не менее 18% вакансий от всего объема на рынке, и эта доля не снижалась весь год. В свою очередь на компании из сферы среднего бизнеса приходилось от 6% до 11% вакансий в регионе, на микро-бизнес – до 17% рабочих мест в регионе (наглядно на диаграмме 1).

Лидерами по спросу у местных работодателей из микробизнеса по итогам прошлого и в начале 2023 года являются представители производственной сферы (+44% новых вакансий в начале этого года по сравнению с началом 2022), рабочий персонал (+23%), а также фармацевты и провизоры (+108%).

Мурманским компаниям из сегмента Small или малому бизнесу больше всего не хватает на данный момент рабочего (+48% новых вакансий) и обслуживающего персонала (+35%).

Кроме того, работодатели из сферы малого и среднего бизнеса за год в регионе уменьшили спрос на специалистов без опыта на 5%. Так, если в начале 2022 года работники без опыта и стажа в профессии могли претендовать на 43% вакансий в сфере МСБ, то теперь лишь на 38%.

Динамика средних зарплат, предлагаемых работодателями из малого, микро и среднего бизнеса в регионе была достаточно активной. Так, на данный момент местные компании из сегмента Medium готовы платить работникам до 55000₽, что на 8% больше, чем в начале 2022. Micro-бизнес предлагает зарплату до 57800 ₽, что на 28% больше, чем в январе 2022, а компании из малого бизнеса готовы платить до 51400₽, что на 15% больше, чем в прошлом году (наглядно на диаграмме 2).