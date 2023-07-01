Мурманский медицинский колледж получит грант на развитие нового образовательного кластера

Мурманский медицинский колледж стал победителем конкурса грантов из федерального бюджета в рамках проекта «Профессионалитет».

В 2024 году благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить» на базе колледжа будет создан образовательный кластер среднего профессионального образования «Медицина на Мурмане», в который также войдут Кольский медицинский колледж, Мурманский колледж экономики и информационных технологий и региональные организации системы здравоохранения.

Образовательный кластер создается для развития кадрового потенциала в отрасли клинической и профилактической медицины, усиления практической подготовки будущих специалистов.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, за три года на обучение по программам среднего профессионального образования медицинского профиля примут более 700 абитуриентов. Все они по окончании учебы будут трудоустроены в медицинские учреждения.

На создание образовательного кластера выделят 60,5 млн рублей из федерального бюджета и 15 млн рублей – из бюджета Мурманской области.

Он станет четвертым в регионе. Три кластера, созданных в рамках проекта «Профессионалитет»: «Ковдорский», «Север и туризм» и «Образование на Мурмане», – примут первых студентов в сентябре текущего года.

Фото: https://gov-murman.ru