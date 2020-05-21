Мурманский медицинский колледж вошёл в число лучших в России по подготовке специалистов по стандартам Ворлдскиллс

Мурманский медицинский колледж стал одним из победителей квалификационного отбора на право проводить в 2020 году повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по компетенции «Медицинский и социальный уход» по программам, основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Квалификационный отбор был организован Академией «Ворлдскиллс Россия» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». Критерии отбора – это обеспеченность кадрами (сертифицированными экспертами Ворлдскиллс), наличие оборудования, соответствующего мировым стандартам, и результаты подготовки по стандартам Ворлдскиллс, достигнутые на чемпионатах и демонстрационных экзаменах.

По результатам отбора Мурманский медицинский колледж вошёл в тройку образовательных организаций России, обладающих лучшими практиками и методиками реализации программ с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Медицинский и социальный уход».

Обучение 30 преподавателей из более чем десяти субъектов России уже началось и проводится в дистанционном формате. Практические занятия в онлайн-режиме организованы на базе специализированного центра компетенций, созданного в колледже и аккредитованного Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». По итогам повышения квалификации слушатели сдадут демонстрационный экзамен, а на основе результатов экзамена лучшие из них будут сертифицированы в качестве экспертов-мастеров Ворлдскиллс.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Образование» возможность улучшить свои умения и навыки, приобрести новые знания по 119 компетенциям Ворлдскиллс получат 5 тысяч преподавателей (мастеров производственного обучения) российских колледжей и техникумов. До 2024 года такое повышение квалификации пройдут 35 тысяч преподавателей и мастеров организаций СПО России, пишет Министерство образования и науки Мурманской области.