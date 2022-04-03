Мурманский «Метеор» отметил год

Глава муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь и депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева вчера приняли участие в спортивном празднике, посвященном первой годовщине ледовой арены «Метеор».

– Ледовой арене «Метеор» исполнился один год и для нас это настоящий праздник, – отметил Игорь Морарь. – Арена строилась 4 года. Скажу без преувеличения, что все это время я жил проектом. Этот спортивный объект очень важен для нашего города. Крытый каток функционирует в круглогодичном режиме, что позволяет значительно повысить уровень профессиональной подготовки заполярных спортсменов. Арена отвечает всем современным требованиям и располагает необходимой инфраструктурой.

Площадь здания составляет более 4 тысяч квадратных метров. В спортивном комплексе расположены: ледовое поле с трибунами на 200 мест, залы для занятий хоккеем и фигурным катанием, помещения для посетителей, раздевалки, медицинский кабинет, буфет, а также необходимые административные и подсобные помещения.

– Ледовая арена пользуется большой популярностью среди мурманчан и гостей нашего города, – сказала Ирина Андреева. – Сегодня мы увидели красочное и яркое представление конькобежцев, фигуристов и хоккеистов разных возрастов. Очень впечатлил высокий уровень подготовки наших спортсменов. Таких результатов можно добиться благодаря хорошим условиям для тренировок.

За последние десятилетия это первый спортивный объект такого масштаба, построенный с нуля. Уникален он ещё и тем, что в Мурманске новая ледовая арена была построена на условиях государственно-частного партнерства.

К слову, ледовую арену можно по праву назвать народным проектом. В июне прошлого года ей дали имя сами жители областного центра. Весной 2020 года был проведен конкурс. Победил в нём мурманчанин Константин Мурамцев, первым предложивший назвать ледовую арену «Метеор».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22132&page=1