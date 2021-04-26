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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.21 15:45

Мурманский международный лицей - участник акции «Наш город! Наше решение!»

Сегодня заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев встретился с учащимися Мурманского международного лицея.  В рамках акции «Наш город! Наше решение!» ребята поделились своими предложениями по благоустройству Мурманска.

Так, они высказали идею оборудовать у Ледового озера скейт-парк, который будет привлекать детей и молодежь, а еще хотели бы дополнить новыми элементами инфраструктуры уже существующую детскую площадку.

– Ребята достаточно активно участвовали в проектной деятельности по благоустройству набережной Ледового озера, – сказал Михаил Белошеев. – Сегодня я хочу поблагодарить лицеистов за то, что они еще до начала акции, прошлой осенью, изготовили домик для уток и передали его в «Мурманские городские парки и скверы». Как только сойдет снег, мы сразу его установим.

Заместитель председателя Совета депутатов города отметил, что юные мурманчане невероятно творческие, им присущи современное видение и свежие идеи, именно поэтому эта городская акция так важна.

Напомним, что уже сегодня каждый может повлиять на облик родного города. На платформе 51.gorodsreda.ru началось голосование по выбору мест для установки спортивных и детских площадок. Оно продлится по 30 мая.  Уже в 2022 году современные игровые зоны появятся по пяти адресам, которые наберут наибольшее количество голосов.

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