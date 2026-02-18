Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
Мурманский международный лицей вошёл в число лучших образовательных учреждений по показателю событийной включенности проекта «Школа «Росатома»

Единственный на данный момент в Кольском Заполярье «Атомкласс» открылся на базе ММЛ в 2023 году и стал современным учебным пространством для углубленного изучения математики, физики, химии и других точных наук.

Педагоги вместе с лицеистами активно участвуют в мероприятиях сети школ «Росатома» и сами делятся опытом. Команда преподавателей ММЛ уже два года проводит тематические мероприятия «Покорители Арктики», посвящённые теме Крайнего Севера.

По итогам ежегодного февральского Открытого публичного рейтинга школ-участников проекта команда лицея отмечена за высокие достижения. Пять самых активных обучающихся получат путевки в «Артек» — престижный детский центр, где проходят тематические смены ГК «Росатом». За время работы «Атомкласса» четверо лицеистов уже побывали в этом лагере.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках поддержки развития образовательного пространства ММЛ получит 300000 рублей на модернизацию технического оборудования «Атомкласса». Средства будут направлены на приобретение современных инструментов для проведения экспериментов и научных исследований, что позволит расширить возможности учащихся в практической работе.

 

 

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
