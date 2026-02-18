Мурманский международный лицей вошёл в число лучших образовательных учреждений по показателю событийной включенности проекта «Школа «Росатома»

Единственный на данный момент в Кольском Заполярье «Атомкласс» открылся на базе ММЛ в 2023 году и стал современным учебным пространством для углубленного изучения математики, физики, химии и других точных наук.

Педагоги вместе с лицеистами активно участвуют в мероприятиях сети школ «Росатома» и сами делятся опытом. Команда преподавателей ММЛ уже два года проводит тематические мероприятия «Покорители Арктики», посвящённые теме Крайнего Севера.

По итогам ежегодного февральского Открытого публичного рейтинга школ-участников проекта команда лицея отмечена за высокие достижения. Пять самых активных обучающихся получат путевки в «Артек» — престижный детский центр, где проходят тематические смены ГК «Росатом». За время работы «Атомкласса» четверо лицеистов уже побывали в этом лагере.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках поддержки развития образовательного пространства ММЛ получит 300000 рублей на модернизацию технического оборудования «Атомкласса». Средства будут направлены на приобретение современных инструментов для проведения экспериментов и научных исследований, что позволит расширить возможности учащихся в практической работе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31905&page=1