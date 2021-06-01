Мурманский министр спорта предложила провести первые всероссийские Арктические спортивные игры

29 мая министр спорта Мурманской области Светлана Наумова приняла участие в расширенном совещании по развитию спорта и туризма в Арктических регионах РФ в Норильске. Она выступила с двумя докладами по развитию спорта и туризма в Мурманской области.

Участниками совещания стали представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты, представители компаний «Норникель» и «Росатом».

На совещании обсуждались вопросы реализации проектов государственно-частного партнёрства по строительству и содержанию спортивных объектов в Арктике – в дальнейшем эта тема будет рассмотрена на Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, развитие корпоративного спорта, поддержка крупными предприятиями условий развития спорта в муниципалитетах, проведение Всероссийских Арктических игр, а также участие в играх.

Как сообщает региональное Министерство спорта, одним из ключевых итогов совещания стало предложение по систематизация календаря спортивных мероприятий в Арктике.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова обратилась с просьбой к министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину рассмотреть заявку на проведение в 2023 году первых всероссийских Арктических спортивных игр и Всероссийского форум по развитию спорта и туризма в Арктической зоне в Мурманской области.

«Мурманская область – регион с большим потенциалом проведения всероссийских и международных соревнований, наш опыт это подтверждает, – отметила министр спорта Светлана Наумова. – К примеру, о Празднике Севера знают далеко за пределами Кольского края, ежегодно в состязаниях Полярной Олимпиады участвуют сильнейшие спортсмены из многих стран мира. Поддержка и развитие спорта – один из приоритетов регионального правительства, очень надеемся на положительное решение Минспорта России. Проведение первых всероссийских Арктических спортивных игр и Всероссийского форума по развитию спорта и туризма в Арктической зоне именно в Мурманской области даст дополнительный импульс развитию региона и российской Арктики в целом!»