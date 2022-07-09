Мурманский Молодёжный совет провёл первое заседание в новом созыве

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин принял 8 июля участие в заседании Молодёжного совета при администрации города Мурманска. На повестке дня было подведение итогов работы прошлого состава, а также планы на июль-декабрь 2022 года нового созыва.

Впервые орган был сформирован 27 июня 2018 года. Традиционно в него входят молодые люди - представители самых разных отраслей: журналисты, спортсмены, студенты, предприниматели.

Основная цель совета – обеспечение взаимодействия между администрацией города Мурманска, общественными объединениями и другими организациями в вопросах реализации государственной молодежной политики.

– Молодёжный совет – незаменимый помощник городских властей. Помимо участия в многочисленных акциях и мероприятиях, на активистов возложена особая ответственность – представлять интересы мурманской молодежи, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Уверен, для многих ребят работа здесь станет отличной стартовой площадкой, послужит отправной точкой в реализации самых смелых проектов на благо заполярной столицы.

На счету членов совета участие в городских мероприятий, посвящённых Дню Победы, Дню молодёжи, Дню города, акциях «Подарок ветерану», «Зелёный рекорд», «Чистые игры», «Сад памяти» и многих других.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_2fbe057aaa4f.jpg