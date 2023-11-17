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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.23 10:00

Мурманский морской рыбный порт готовят к модернизации

Планы по модернизации и развитию Мурманского морского рыбного порта обсудили на первом заседании специальной рабочей группы, которое состоялось в Мурманске.

Напомним, в этом году АО «Мурманский морской рыбный порт» перешёл в ведомственное управление Росрыболовства. Порт нуждается в масштабном обновлении, чтобы обеспечить качественное и доступное обслуживание отечественного флота на российском берегу и диверсификацию экспортных потоков.

«Нам предстоит большая работа по созданию площадки современного логистического и судоремонтного кластера в интересах рыбной отрасли. Важно сохранить устойчивый промысел в Северном рыбохозяйственном бассейне, для этого необходимо комплексное обслуживание судов на российском берегу», — сказал в начале заседания заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев.

Мурманский морской рыбный порт — стратегически важный логистический узел для отрасли: незамерзающий порт круглогодичного использования, отправная точка Северного морского пути, выгодная площадка для экспорта рыбной продукции. В текущей геополитической ситуации, прежде всего, с учёетом санкционного режима – развитие Мурманского морского рыбного порта приобретает особую значимость и для региона, и отрасли в целом.

Северный рыбохозяйственный бассейн — второй по объёму вылова в России после Дальневосточного, и имеет большое значение для насыщения внутреннего рынка страны и развития экспорта рыбной продукции.

В 2022 году общероссийский вылов составил 4,92 млн тонн, рыбаки Северного бассейна добыли 527 тысяч тонн — 11%, (к 14 ноября общероссийский вылов достиг 4,8 млн тонн, вклад рыбаков Северного бассейна — 418 тысяч тонн).

Общий грузооборот Мурманского рыбного порта за 2022 год составил 319,2 тысячи тонн, в том числе по рыбе – 232,2 тысячи тонн (73%), за 2021 год — 259,2 тысячи тонн и 220,2 тысячи тонн (85%) соответственно.

«Сейчас на рассмотрении у нас три разных проекта. Мы должны определиться — сопоставить всё, и форму взаимодействия, и сроки реализации проекта, чтобы понять, какой из них представляет наибольший интерес для отрасли. Ждём ответного запроса по необходимым параметрам от рыбаков, чтобы оценить экономическую эффективность», — отметил Андрей Яковлев.

 

Фото: https://vk.com/fish_gov_ru?z=photo-198760157_457240284%2Fwall-198760157_1073

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