Мурманский морской рыбный порт намерен закрепиться на рынке грузоперевозок

В АО «Мурманский морской рыбный порт» официально объявлен старт принципиально нового направления деятельности — оказании услуг по грузовым перевозкам.

Как сообщает mmrp.ru/news, данный шаг стал важным этапом в развитии порта, открывающим широкие перспективы для дальнейшего роста и укрепления позиций на рынке транспортных услуг.

Впервые за всю историю существования предприятие приступило к выполнению грузовых перевозок, тем самым расширив спектр предоставляемых услуг. Для успешного старта была проведена масштабная подготовка: расширен автопарк, приобретены два мощных тягача «КАМАЗ» с современными рефрижераторными прицепами, обеспечивающими надёжное хранение продукции даже в сложных климатических условиях.

Генеральный директор порта Андрей Бородин отметил: «Это значимый этап в развитии нашего порта. Новые транспортные средства позволяют нам выйти на качественно иной уровень предоставления услуг, обеспечивать безопасность и сохранность грузов на всех этапах доставки. Мы видим большие перспективы в данном направлении и намерены активно развивать его дальше».

Первые рейсы подтвердили правильность выбранного курса. За считанные дни объём выполненных работ впечатляет: перевезено около 78 тонн мороженой рыбы из Мурманска в Санкт-Петербург, а также произведены поставки продовольствия и потребительских товаров общим весом порядка 50 тонн. Грузоперевозки осуществляются регулярно, обеспечивая потребности предприятий и населения Северо-Западного региона.

По словам руководства порта, работа в новом направлении проходит успешно, и уже ведётся активная подготовка к увеличению числа автомобилей. Постоянно проводится мониторинг эффективности маршрута, изучаются потенциальные рынки сбыта и формируются долгосрочные стратегии сотрудничества с крупными клиентами. Мурманский морской рыбный порт намерен закрепить свою позицию на рынке грузоперевозок, став надёжным партнёром для бизнеса региона и страны.