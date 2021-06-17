Мурманский морской рыбный порт отмечает рост объёмов перевалки рыбы в мае

Последний месяц весны Мурманский морской рыбный порт завершил с небольшой прибавкой к грузообороту. На 1,4 тысячи тонн выросла перевалка рыбопродукции (+10,4%), на 1,1 тысячи тонн увеличилась и перевалка нефтепродуктов (в процентном соотношении – рекордные +183,3%).

- Всего в мае к нам зашло 41 судно, относящееся к рыбной отрасли, - сообщили в службе главного диспетчера Мурманского морского рыбного порта. – Из транспортов больше всего рыбы доставил «Канопус» - 1200 тонн мороженой рыбы, у траулеров по уловам лидирует «Лазурный» - 1026 тонн. Среди траулеров, задействованных в прибрежном промысле, первое место поделили «Кулонга» и «Туманный», каждый доставил по 29 тонн охлаждённой рыбы.

Как сообщает пресс-служба ММРП, по грузообороту июня делать прогноз пока рано. Под выгрузкой находится одно судно – транспорт «Принцесса Арктики» с 1116 тоннами рыбы на борту, должен подойти траулер «Вутан» с 200 тоннами.

Общий грузооборот АО «Мурманский морской рыбный порт» за январь-май 2021 года составил 77,2 тысячи тонн, что на 2,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Перевалка рыбопродукции с начала года увеличилась на 18,1% и составила 70,6 тысяч тонн.