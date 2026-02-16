Мурманский морской рыбный порт пополнил парк специализированной техники

Три новых электропогрузчика марки «SHANN CPD 20 SA3» грузоподъёмностью 2 тонны появились в АО «ММРП». Напомним, в конце 2025 года предприятие уже пополнило парк двумя такими машинами, высоко оценив их эксплуатационные характеристики: Литий-феррофосфатные батареи обеспечивают бесперебойную работу даже при температуре −30°C. Увеличенная высота подъёма каретки до 4,8 метра позволяет оптимально размещать грузы, экономя складские площади.

Как отмечает vk.com/mmrp, новые единицы спецтехники повысят производительность обработки грузов и улучшат логистику порта. Ранее приобретённые два погрузчика подтвердили свою высокую эффективность в сложных северных условиях.

