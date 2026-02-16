Мурманская область. Арктика (16+)16.02.26 14:30
Мурманский морской рыбный порт пополнил парк специализированной техники
Три новых электропогрузчика марки «SHANN CPD 20 SA3» грузоподъёмностью 2 тонны появились в АО «ММРП». Напомним, в конце 2025 года предприятие уже пополнило парк двумя такими машинами, высоко оценив их эксплуатационные характеристики: Литий-феррофосфатные батареи обеспечивают бесперебойную работу даже при температуре −30°C. Увеличенная высота подъёма каретки до 4,8 метра позволяет оптимально размещать грузы, экономя складские площади.
Как отмечает vk.com/mmrp, новые единицы спецтехники повысят производительность обработки грузов и улучшат логистику порта. Ранее приобретённые два погрузчика подтвердили свою высокую эффективность в сложных северных условиях.
Фото: https://vk.com/mmrp1934?z=photo-229572451_456239536%2Ff1a9232b43f84c79f5
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
-Скоро в эфире15:00«Пришельцы среди нас». Познавательная программа (12+)16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 90% мурманчан при соблюдении определенных условий готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене, стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Долг в 17 млн рублей за вывоз мусора – абсолютный антирекорд зафиксирован за юридическим лицом в Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале