Мурманский морской рыбный порт принимает богатый улов

В январе текущего года грузооборот товаров, переваленных Мурманским морским рыбным портом, составил 24,1 тысячи тонн, в числе которых 23,8 тысячи тонн составила рыба и морепродукты.

«Сейчас вылов происходит в восточной части Баренцева моря, что существенно уменьшает расстояние от рыбопромысловых районов до Мурманска. Им гораздо удобнее и выгоднее прибыть для разгрузки добытых даров моря к нам, чем в ту же Норвегию», - комментирует начальник перегрузочного комплекса АО «ММРП» Эдуард Малашенков. – Также прибывающие рыбаки отмечают хороший улов, что также сказывается на увеличении показателей порта.

Как сообщает пресс-служба ММРП, 7 февраля в Мурманский морской рыбный порт прибыл транспорт-рефрижератор «Тавр», дополнительно доставивший в столицу Заполярья 900 тонн рыбы. В этом месяце грузооборот рыбной продукции на данный момент составляет 3,4 тысячи тонн.