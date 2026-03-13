Мурманский морской рыбный порт принял в эксплуатацию третий «Нарвал»

Специализированный портальный перегрузочный кран «Нарвал» успешно прошёл испытания в морском рыбном порту. Эта модель разработана и изготовлена отечественным производителем ЗАО «СММ» специально для нужд морского рыбного порта Мурманска.

Технические особенности крана включают максимальный вылет стрелы 32 метра и грузоподъемность до 6 тонн вне зависимости от удаления груза от центра вращения. Важной особенностью стало оптимальное распределение нагрузки, благодаря чему давление на причал не превышает 20 тонн на одно опорное колесо.

Как сообщает пресс-служба порта, два предыдущих портальных крана типа «Нарвал» уже работают в ММРП с 2025 года, демонстрируя высокие показатели производительности и надёжности. Третий кран продолжит повышать эффективность погрузочно-разгрузочных работ, укрепляя позиции порта в качестве одного из ключевых узлов северного побережья России.

Теперь парк перегрузочной техники включает три дополнительных современных крана «Нарвал», ставших символом технологического прогресса и роста потенциала отрасли.

Фото (АО «ММРП»)